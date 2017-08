Salvadó recorre contra el secret de sumari del cas Vidal

Última actualització Dimarts, 1 d'agost de 2017 20:40 h

L'escrit d'apel•lació adverteix que seria "irregular" utilitzar aquesta causa per aclarir altres investigacions

ACN Barcelona .- El secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, va presentar aquest dilluns un recurs d'apel·lació directa contra el secret de sumari decretat pel jutjat d'instrucció 13 de Barcelona en relació al 'cas Santi Vidal'. Quatre mesos després de l'obertura de diligències, el secretari d'Hisenda assegura que desconeix els fets pels quals és investigat i sosté que això vulnera el seu dret de defensa. A més, el text posa de manifest "l'absolut desconcert" pel fet que el TSJC s'hagi desvinculat dels interrogatoris que està duent a terme la Guàrdia Civil per preguntar sobre l'organització del referèndum a diversos dirigents del Govern. Uns interrogatoris la Guàrdia Civil emmarca dins del 'cas Vidal'. L'escrit d'apel·lació adverteix que s'estaria fent un "ús irregular del procediment penal" si s'utilitzés aquest cas per aclarir altres investigacions.

Concretament, el recurs d’apel·lació es presenta contra la interlocutòria de 21 de juliol que el jutjat va notificar a Salvadó el 27 de juliol passat,A la primera interlocutòria, notificada a Salvadó el 28 de març passat, el jutjat decretava el secret de sumari per tal de “no comprometre de forma greu el resultat de la investigacióQuatre mesos després de l’obertura de diligències,L’escrit d’apel·lació presentat per la defensa de Salvadó considera que la pròrroga de les actuacions i el secret d’aquestes vulnera el seu dret de defensa. Per això, sol·licita que el jutjant aixequi el secret de les actuacions “per permetre que la defensa participi en la instrucció i tingui accés a tot el material i la documentació que obri en la causa”.La defensa de Salvadó considera que l’aixecament del secret és encara més rellevant tenint en compte els darrers interrogatoris portats a terme per la Guàrdia Civil en relació als preparatius del referèndum. El text de l’apel·lació posa de manifest “l’absolut desconcert” pel fet que el TSJC hagi aclarit recentment amb una nota que els interrogatoris de la Guàrdia Civil “són diligències de policia judicial i no sol·licitades pel magistrat instrucció 13”, que és el que està investigant la causa de Lluís Salvadó.En aquest sentit, l’escrit del recurs subratlla que “si no hagués estat per la publicitat (que es vol evitar), ara no podríem saber que, suposadament, la Guàrdia Civil està investigant també pel seu compte, tot i que enquadra les seves perquisicions en el marc d’un procediment obert i en secret del Jutjat d’Instrucció 13, sense el suposat coneixement d’aquest”.A l’escrit, la defensa mostra la seva “inquietud” perquè el retard en la imputació de Lluís Salvadó “es pugui aprofitar per dur a terme diligències d’investigació d’amagat de l’investigat”, i també que la demora en la comunicació de la imputació judicial es pugui entendre com un senyal que “ens trobem realment” davant una causa general encoberta contra el Govern català. Segons la defensa, “el que volem dir, sense embuts, és que s’estaria fent un ús irregular del procediment penal si el que s’estigués tramitant fos per esclarir qualsevol fet criminal (sense el marc del procediment incoat) que se sospités que han pogut cometre els investigats o els que encara no ho són”. “S’aniria tramitant la causa, amb l’objectiu de descobrir indiscriminadament possibles fets, sense que tingués per objectiu comprovar el fet suposadament delictiu, segons l’instructor, pel qual concretament es va obrir la investigació judicial”, afegeix.“Si el secret de les actuacions ja suposa una vulneració del dret de defensa, quan a més no està prou motivat ni justificat per un judici de proporcionalitat (no es permet que la defensa participi en la fase d’investigació i instrucció) s’agreuja aquesta vulneració si l’actuació jurisdiccional i policial està presidida per una intenció inquisitiva”, conclou la defensa.L'escrit també avança que, si es demostra que la Guàrdia Civil ha fet els interrogatoris de manera "unilateral" i sense aval d'un jutge, la defensa de Salvadó demanarà la nul·litat de tot el procés penal.L'escrit assenyala que encara no se sap "si l'actuació de la policia judicial té l'aval del magistrat". Entre els motius que s'exposen per demanar l'aixecament del secret de sumari, l'escrit explica el fet que la Guàrdia Civil va requerir la documentació del TNC referent a l'acte organitzat per Junts pel Sí relacionat amb el referèndum, i els interrogatoris al secretari general de la Presidència, Joaquim Nin; el director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells; el portaveu del Pacte Nacional Pel Referèndum, Joan Ignasi Elena; i el director general de Comunicació, Jaume Clotet.