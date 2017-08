La UE se sorprèn que el govern espanyol no faci cap gest per seduir els catalans

, però que estan en contra de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que implicaria la suspensió de l'autonomia; i com Podemos està a favor del dret a decidir i es remet a l'exemple britànic.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal