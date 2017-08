Segons ha informat el seu departament en un comunicat, el conseller ha fet aquestes declaracions a la 63 Firagost de Valls, on ha destacat la trajectòria històrica d'aquesta mostra dedicada al camp, i ha ressaltat que més de 60 anys d'activitat demostren la solidesa de la fira.

