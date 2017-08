Rajoy adverteix als membres del Gobierno que han d'estar localitzables

Segons una informació publicada a El Español, fonts properes al Gobierno han explicat que si el 16 es desencadena la tramitació de la norma que pretén regular el referèndum de l'1-O, el Consell de Ministres celebraria aquell mateix dia una reunió extraordinària per iniciar el procediment d'impugnació constitucional.

Es tracta d'una data clau per la convocatòria d'una reunió de la Mesa del Parlament de Catalunya, si s'admet a tràmit la proposició de Llei del Referèndum registrada dilluns per JxSí i la CUP.

Els membres del Gobierno estan previnguts i en alerta. El seu descans podria veure's pertorbat. Les instruccions que han rebut després del darrer Consell de Ministres del passat divendres és que han d'estar preparats per anar a Madrid el pròxim dia 16.

