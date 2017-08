L'Ajuntament de Tarragona prohibeix celebrar l'11-S

Última actualització Dimecres, 2 d'agost de 2017 14:30 h

Justifica la decisió al·legant motius de restricció d'activitats d'oci i culturals en aquesta zona

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'Ajuntament de Tarragona no permetrà que es commemorin els actes de la Diada en el nucli antic de la ciutat. El servei de mobilitat i convivència considera que és 'desproporcionat' organitzar-los a la Part Alta.

L'Ajuntament de Tarragona no permetrà que es commemorin els actes de la Diada en el nucli antic de la ciutat. El servei de mobilitat i convivència considera que és 'desproporcionat' organitzar-los a la Part Alta. Tot i així, l'ajuntament ha justificat la decisió al·legant motius de restricció d'activitats d'oci i culturals en aquesta zona, segons recull Vilaweb.



Ara bé, la plataforma Farts de Soroll ja ha mostrat la seva indignació perquè l'ajuntament els ha fet servir per argumentar la prohibició. En un missatge a Facebook, Farts de Soroll assegura que "ens tornen a instrumentalitzar per justificar la prohibició d'actes" i afegeixen que "no hem estat mai en contra dels actes festius, tradicionals i culturals. Només demanem que es reguli el soroll dels actes nocturns".





Notícies relacionades