Els 'perillosos' productes de Naturhouse

Última actualització Dimecres, 2 d'agost de 2017 15:30 h

Naturhouse ha decidit traslladar el seu domicili social de Barcelona a Madrid per "raons operatives".



Segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), aquest trasllat es justifica perquè des que va sortir en borsa l'abril del 2015, Naturhouse ha consolidat la direcció de la societat i del grup en les seves oficines a Madrid.



Contrari a la independència

Cal recordar però que el president del grup nutricionista, Félix Revuelta, s'ha mostrat diverses vegades crític amb el procés sobiranista.

Heu oblidat de dir que el president de l'Asociación Española de Dietistes va dir que els produces Naturhouse eren perillosos per a la salut. https://t.co/A7bOKXbOAS — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) August 1, 2017

Però qui és Félix Revuelta?

Es tracta del fundador i principal accionista de Naturhouse i el suplement dominical d'El Mundo li atribueix una fortuna d'entre 450 i 500 milions d'euros.



La seva oposició a la independència de Catalunya ve de lluny. Dóna suport i finançament a Societat Civil Catalana (SCC) i en un esmorzar organitzat per l'entitat va etzibar que "una Catalunya independent podria convertir-se en una república sud-americana" per culpa, diu d'una "incertesa jurídica".



Ara bé, el Govern ja s'està preparant per a aquesta "incertesa jurídica". Tal com assegurava el diputat de la CUP Benet Salellas en una entrevista a Europa Press , la llei de transitorietat jurídica que preparen JxSí i la CUP preveu substituir el Tribunal Constitucional (TC) per una 'Sala de Garanties' catalana i també preveu crear un Tribunal Suprem català.

L'economista Xavier Sala i Martín ha aprofitat l'ocasió per recordar via Twitter que "el president de l'Asociación Española de Dietistes va dir que els productes Naturhouse eren perillosos per a la salut".