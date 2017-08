Puigdemont no contempla una DUI

Última actualització Dimecres, 2 d'agost de 2017 16:30 h

Defensa que el referèndum és la "millor declaració que pot fer un país"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha descartat una Declaració Unilateral d'Independència (DUI) i ha defensat que el referèndum de l'1-O es farà. "No treballem en aquest supòsit. Farem el referèndum i aquesta és la millor declaració que pot fer un país", ha respost Puigdemont a un dels ciutadans en el xat que ha mantingut en directe amb ciutadans a través de l'aplicació ZoneTacts.



Puigdemont ha defensat que "l'única manera de canviar les coses és participant en l'1-O" i ha garantit que l'1-O "hi haurà col·legis electorals oberts i res no podrà impedir que obrin amb normalitat". D'altra banda, ha afirmat que qui el va nomenar president va ser el Parlament i ha afegit: "Dubto que es pugui inhabilitar ningú en democràcia per complir amb allò aprovat pel Parlament".



El president ha conversat amb els ciutadans a través del seu telèfon mòbil des de la delegació de la Generalitat a Girona i ha fet un total de 25 intervencions. La major part de les preguntes han estat sobre l'1-O i els efectes que aquest tindrà.

Una defensa del referèndum

Puigdemont ha fet una defensa del referèndum de l'1 d'octubre i ha assegurat que és feina del Govern garantir que els col·legis electorals obrin i que així serà. Sobre les preguntes dels ciutadans per les urnes ha respost: "El dia 1 n'hi haurà, el que ens ocupa és que s'omplin i això ens pertoca a tots".

Sobre el referèndum també ha apuntat que els que s'han celebrat fins ara "no han requerit participació mínima" i que la voluntat del Govern és fer-ho "com sempre". En aquest sentit, ha apuntat que per "retallar i alterar" el resultat de l'Estatut no van servir les majories que hi van donar suport sinó que només va fer falta "un tribunal polititzat i uns pocs magistrats del Tribunal Constitucional (TC)".

Votaran els que "habitualment" ho fan

Ha dit també que l'1-O podran votar "tots els que habitualment voten en unes eleccions a Catalunya". El president ha afirmat que el suport internacional s'ha de "guanyar" i ha afegit que la millor manera de fer-ho és "enviar un missatge clar el dia 1". De fet, ha reconegut que la clau és "la gent i el seu compromís": "No és cosa ni d'una persona ni d'un partit".

Sobre què passarà després de l'1-O, el president de la Generalitat ha dit que li agradaria una transició "dialogada i negociada". Ha contestat als ciutadans que moltes de les preocupacions que li han expressat "seran resoltes a la llei de transitorietat" i ha garantit "màxima seguretat jurídica" als funcionaris. També ha dit que els drets lingüístics i d'opció lingüística han de quedar "perfectament garantits" i que el català i el castellà són les dues llengües oficials a Catalunya.

Beneficis econòmics "clars"

En clau econòmica, ha defensat que els beneficis són "clars" i ha afegit que només de disposar dels 16.000 milions d'euros que ha dit que cada any no tornen a Catalunya permet "imaginar com serien els pressupostos de salut, educació, cultura, obres...". D'altra banda, s'ha mostrat partidari de "no castigar les classes mitjanes amb asfíxia fiscal" però ha reconegut que cal resoldre el "greuge" que es produeix actualment. "Quan recaptem tots els nostres imposts podrem tenir un sistema fiscal just", ha apuntat.

Per últim, ha manifestat que Catalunya és un país "seriós" i "genera confiança" com demostren "totes les dades".

