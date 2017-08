La presidenta del PSOE assumeix que hi haurà referèndum i crida a l'abstenció

Última actualització Dimecres, 2 d'agost de 2017 17:30 h

La presidenta del partit fa una crida a no participar

El socialisme espanyol sap que el referèndum de l'1 d'octubre és imparable, motiu pel qual han canviat el discurs. Si fins ara era menysteniment total a l'anunci del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ara és una crida a no participar: "no legitimeu la votació".

L'1 d'octubre els col·legis electorals del país obriran perquè els ciutadans del país responguin quin futur polític volen per a Catalunya. Amb un 80% dels catalans que reclamen votar i amb la duresa amb la qual l'Estat nega el dret a vot de Catalunya, els socialistes espanyols, que van ordenar al PSC de Miquel Iceta que amenaces als alcaldes socialistes amb no obrir els espais locals per facilitar la votació, han canviat el seu discurs per assumir directament que hi haurà les urnes.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha admès a la Cadena SER que el partit assumeix que es farà el referèndum, motiu pel qual ha aprofitat els micròfons de l'emissora per fer una crida al boicot: "demanem a la població catalana i catalanista a la qual ens dirigim que no legitimi la votació participant en aquest simulacre que és el que els independentistes en diuen referèndum, però que en realitat serà un recompte". Narbona ha seguit, "no es tracta una consulta amb garanties democràtiques".

Narbona, en aquest sentit, també ha demanat al Govern de Rajoy "mesura i proporcionalitat" a l'hora d'evitar el referèndum català.