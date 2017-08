Rivera acusa la CUP de cremar autobusos turístics i surt escaldat

Última actualització Dimecres, 2 d'agost de 2017 18:35 h

Agafa una notícia sobre l'acció d'Arran contra l'autobús turístic i la manipula per argumentar el seu discurs

El líder de Ciutadans té una obsessió per vendre a Espanya que a Catalunya es viu en un clima de violència insostenible on l'independentisme actua contra qualsevol moviment opositor.

La tossuderia d'Albert Rivera per vendre aquesta violència inexistent, recordem que ja en el seu moment va dir que a Catalunya un s'havia de "partir la cara" per parlar en castellà a Catalunya, l'ha portat a manipular una notícia del diari nacionalista Crónica Global.

Mitjançant el seu compte de Twitter, Rivera denunciava que la "kale borroka" catalana "ja és aquí" afirmant que "els socis de Puigdemont i Junqueras cremen autobusos contra els estrangers que van a Barcelona". La notícia enllaçada, de Crónica Global, explica l'acció que les joventuts anticapitalistes havia realitzat contra el bus, on hi havien pintat proclames antiturisme. La notícia, que en cap moment parla de cremar res ha portat que el mateix líder de la força taronja hagi hagut de rectificar: "Rectifico: no ho han cremat, com deia la nota original de Crònica Global. Els socis de Puigdemont i Junqueras han atacat l'autobús".

La 'kale borroka' catalana ya está aquí: los socios de Puigdemont y Junqueras quemando autobuses contra los extranjeros que van a Barcelona. https://t.co/YzFyl9kDuw — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 1 d’agost de 2017