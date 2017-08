Els cercles de Podem reforcen la direcció de Fachín davant els atacs de Monedero

Última actualització Dimecres, 2 d'agost de 2017 19:30 h

Els atacs des de Podemos i la ferma defensa del referèndum donen suport al

Si alguna cosa sap fer bé Podemos és la gestió de les xarxes socials i des de la direcció pressionar per fer fora a tot aquell que no segueixi el discurs oficial. El que va passar amb Iñigo Errejón, on l'escarni per a Twitter era constant ara també es reprodueix amb el secretari general de Catalunya, Albano Dante.

Tot comença la segona quinzena del mes de març, quan el procés constituent que va encetar l'actual Catalunya en Comú, el projecte polític de l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau, i el diputat d'En Comú Podem, Xavier Domènech, per guanyar les futures eleccions a la Generalitat de Catalunya, perd el rumb estable que mantenia durant els últims mesos quan el 62,14% de les bases de Podem descarta formar part de la coalició.Dante Fachín, que detecta el personalisme del projecte de Colau i Domènech, a més de la mà interessada d'ICV, segueix la decisió de les bases del partit i aposta per no formar part de CatComú. Un fet que la direcció de Madrid accepta, però que considera intolerable quan el secretari general dóna un suport clar i explícit al referèndum anunciat pel president Puigdemont.La situació, que ha provocat que Iglesias mobilitzi la seva figura més fosca, Juan Carlos Monedero, qui durant el mes de juny ha anat a diferents actes del Baix Llobregat fent una crida a aixecar-se contra la direcció catalana , ha donat un gir després que dissabte passat va carregar de nou contra l'1-O: "és una fugida cap endavant que només busca enfrontar el repartiment del vot independentista de cara les eleccions que es convocaran després del simulacre de referèndum" i Fachín: és acusat de mentir per diversos cercles catalans.Durant aquestes últimes setmanes Podemos ha fet ús d'una de les armes que millor se li donen, les xarxes socials. Perfils nous, com el de Podem amb Futur concentren la seva acció a desprestigiar la direcció i reclamar més presència de les bases quan és precisament aquesta qui ha decidit no donar suport a l'1-O i no participar en el projecte de Colau i Domènech.Aquesta acció des de Madrid ha fet reaccionar els cercles de Catalunya, que a poc a poc van pronunciant-se al costat de l'actual secretari general de Podem i el posicionament de la força política a favor del referèndum, sigui per votar 'Sí' o 'No'. Monedero, que va assegurar que el 30% dels cercles vol un canvi a la direcció, s'està topant amb cercles del partit que titllen de "falsa" la informació i denuncien l'aparició de cercles fantasma que actuen contra Fachín.