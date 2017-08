Ros assegura que Lleida no col·laborarà amb el referèndum

Última actualització Dijous, 3 d'agost de 2017 12:30 h

L'alcalde de la ciutat diu que no es pot barrejar el procés independentista amb el litigi de Sixena

Àngel Ros, alcalde de Lleida, preveu un "nivell molt alt de tensió" en els mesos previs a l'1-O i, en aquest sentit, ha advertit que "la radicalització de les postures no ajuda al diàleg".

L'alcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros, considera que "no es pot barrejar" la voluntat del Govern d'organitzar un referèndum amb un tema com el conflicte entre Catalunya i Aragó per l'art de Sixena, tal com va fer el president d'Aragó, Javier Lambán, quan va qualificar la decisió de la Generalitat de no lliurar les 44 peces que es troben al Museu de Lleida com el "primer acte de rebel·lió enfront de l'estat de dret".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Ros no ha descartat que la policia pugui acabar entrant al museu lleidatà per endur-se els béns si la jutge d'Osca així ho demana però ja ha advertit que l'execució "cautelar" de la sentència podria generar situacions "irreversibles". L'alcalde de Lleida ha remarcat que aquesta sentència "encara té un llarg recorregut jurídic" i ha asseverat que "el dret empara" que les obres segueixin a Lleida. D'altra banda, Àngel Ros ha reiterat que la Paeria de Lleida no col·laborarà amb l'1-O "si no és un referèndum pactat i està fora dels arcs legals".

No col·laborar amb l'1-O

Ros ha reiterat que l'Ajuntament de Lleida no col·laborarà institucionalment amb un referèndum si aquest "no està pactat i està fora dels marcs legals" i ha deixat clar que la Paeria "estarà sempre dins els marcs legals", motiu pel qual ha tornat a rebutjar la cessió de locals municipals. Per l'alcalde de Lleida i president del PSC, "el problema entre Catalunya i la resta d'Espanya s'ha de resoldre dins el marc legal" i ha qualificat de "paradoxa" que els partidaris de complir la llei "hàgim de justificar la nostra posició".

Així mateix, l'alcalde de Lleida ha tornat a manifestar que no anirà a votar l'1-O --tot i haver-ho fet al 9N-- perquè "un referèndum és un acte solemne en què els ciutadans al qual han arribat institucions o forces polítiques i, en aquest cas, aquest pacte no hi és", ha afirmat.

Àngel Ros preveu un "nivell molt alt de tensió" en els mesos previs a l'1-O i, en aquest sentit, ha advertit que "la radicalització de les postures no ajuda al diàleg". L'alcalde de Lleida ha dit que pensa més en el 2 d'octubre, dia en què confia que Puigdemont i Rajoy s'asseguin a la taula per negociar.

