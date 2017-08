Per què els nous mercats municipals de Barcelona tenen un 'súper' a sota?

Des de l'ajuntament s'afanyen a assegurar que això no perjudica els paradistes i que atreu nous clients i sobretot afirmen que la instal·lació d'un supermercat serveix per finançar les obres.

L'ajuntament s'ha compromès a remodelar aquests els mercats municipals però, la remodelació sempre va acompanyada de la incorporació de supermercats en les mateixes instal·lacions. Des del consitori asseguren que el supermeracat s'instal·la en un espai buit que deixen els mateixos paradistes i assenyalen que molts paradistes aprofiten el moment de la remodelació per tancar el negoci.

L'ajuntament s'ha compromès a remodelar els mercats municipals però, la remodelació sempre va acompanyada de la incorporació de supermercats en les mateixes instal·lacions. Per què?

