Més problemes per Barcelona: cues indefinides a El Prat

3 d'agost de 2017, 18.28 h

L'empresa que està provocant les cues i el merder del Prat és EULEN.



L'apoderada d'aquesta empresa és la germana del President de la Xunta de Galícia Alberto Núñez Feijoo, del PP.



Micaela Núñez Feijoo també és del PP.



EULEN no té cap intenció de negociar amb els treballadors, que treballen de forma força precària.



Un cop més es demostra l'amiguisme en adjudicacions i que no hi ha cap voluntat de resoldre els problemes de CAT, independentistes o no.



