La Fiscalia 'afina' al Govern pels interrogatoris de la Guàrdia Civil

fideli rdnes rdnes

3 d'agost de 2017, 17.15 h

Encara no entenc com coi s'han donat compliment a les citacions. No s'hi va i PUNT!..Llavors sí pots posar les demandes que vulguis...però si hi vas, de què te queixes?... gran errada: no es tenia que haver comparegut a la GC...