Iglesias pressiona a Podem perquè es defineixi sobre el referèndum

Última actualització Dijous, 3 d'agost de 2017 18:30 h

"Tot el que afecta de forma directa a la nostra militància i a la nostra raó de ser s'ha de debatre i discutir amb les bases"

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



La direcció estatal de Podemos considera que la seva federació a Catalunya ha convocat una assemblea per debatre i definir la seva postura sobre el referèndum.

La direcció estatal de Podemos considera que la seva federació a Catalunya ha convocat una assemblea per debatre i definir la seva postura sobre "assumptes estratègics" com són el referèndum independentista anunciat per l'1-O o la seva relació amb Catalunya En Comú.



"Tot el que afecta de forma directa a la nostra militància i a la nostra raó de ser, a la naturalesa de Podem en cada lloc i tot el que sigui una decisió estratègica s'ha de debatre i discutir amb les bases", assegurava en una entrevista amb Europa Press la coportaveu Executiva del partit, Noelia Vera.



A Podemos no estan contents



Després d'una reunió amb Pablo Iglesias, el líder de Podem a Catalunya, Albano-Dante Fachin, va anunciar la celebració de dues consultes perquè la militància decidís la postura sobre el referèndum i la relació que haurien de tenir amb Catalunya en Comú, partit en el qual participen Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo.

Però a Podemos no estan contents. Volen anar més enllà i aposten per una assemblea: Nosaltres acabem de passar per una assemblea nacional per definir-nos i marcar estratègies", ha afirmat Vera.