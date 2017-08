Situació d'urgència a l'Aeroport del Prat: vaga total i indefinida a partir del 14 d'agost

Última actualització Dijous, 3 d'agost de 2017 19:30 h

Els treballadors d'Eulen encetaran la vaga indefinida en la segona quinzena

El caos a l'Aeroport del Prat pot augmentar encara més a partir del 14 d'agost, el dia escollit per als treballadors d'Eulen, l'encarregada dels filtres de seguretat, per iniciar una vaga indefinida amb aturades de 24 hores.

Les companyies calculen que uns mil viatgers han perdut els seus vols arran de la vaga d'Eulen, xifra que es pot quedar curta amb la que pot resultar de la vaga que començarà el 14 d'agost. L'empresa concessionària dels filtres de seguretat de l'aeroport ha registrat la vaga indefinida davant del Departament d'Empresa, de manera que les aturades de 24 hores començaran en només 11 dies.



Divendres, vaga parcial



El preludi de la vaga indefinida comença aquest mateix divendres, demà, amb la vaga parcial que la plantilla va convocar amb anterioritat per exigir millores de les condicions laborals. Es tracta de quatre aturades d'una hora, que es produiran de 5:30 a 6:30, de 10:30 a 11:30, de 16:30 a 17:30 i de 18:30 a 19:30, i que es repetiran els divendres, diumenges i dilluns. Per a aquesta vaga parcial, la delegació del govern espanyol ha fixat uns serveis mínims del 90% que els treballadors defineixen com a "indignes". "No ens deixen fer vaga", ha lamentat a l'ACN Genoveva Sierra, membre del comitè d'empresa d'Eulen.

