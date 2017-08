Els Estats Units es preparen per a la independència de Catalunya

El nou ambaixador, implicat també en causes filantròpiques, també ha treballat a nombroses companyies firmes de Wall Street i té diversos negocis agrícoles i de cria de cavalls.

El nou ambaixador, que substituirà James Costos, es va implicar personalment en la campanya electoral que va dur l'actual president dels Estats Units a la Casa Blanca. Natural de Carolina del Nord, Buchan és el fundador i CEO de la firma Hunter Global Investors, una companyia que va iniciar la seva activitat el 2001 amb base Palm Beach (Florida), i té un club privat, també a Palm Beach. Ha treballat per firmes de Wall Street

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha nomenat Duke Buchan III nou ambaixador nord-americà a l'Estat i Andorra, segons informa Associated Press. Duke Buchan parla castellà, ja que va cursar part de la seva formació universitària a València i Sevilla, i català.

