Colau celebrarà una comissió extraordinària per les accions Arran el pròxim dilluns

La sessió, que se celebrarà a l'Ajuntament a les 17.00 hores, també té com a objectiu que el Govern dels Comuns condemni els fets i expliqui les accions que posarà en marxa el consistori en matèria de seguretat i altres accions relacionades del col·lectiu.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona celebrarà el dilluns vinent una sessió extraordinària de la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció perquè el Govern de Colau informi sobre les accions d'Arran. Informar sobre "fets violents" El grup municipal Demòcrata i el PP de Barcelona han demanat a la Presidència de la Comissió que comparegui els responsables municipals per informar "sobre els últims fets violents ocorreguts en el sector del turisme".

A l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no li han agradat gens les protestes dutes a terme pel col·lectiu d'Arran contra un autobús turístic de la ciutat i diverses bicicletes de lloguer.

