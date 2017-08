La CUP aposta per una confrontació amb l'Estat

Última actualització Divendres, 4 d'agost de 2017 15:30 h

"No tenen cap tipus de justificació per continuar fent el que fan", asseguren

Benet Salellas, diputat al Parlament per la CUP, sosté que després de les últimes accions jurídiques contra el Parlament i el Govern, i les actuacions de la Guàrdia Civil, caldria "començar a entrar en una lògica de més confrontació amb les institucions de l'Estat".

El diputat de la CUP en el Parlament Benet Salellas ha sostingut que després de les últimes accions jurídiques contra el Parlament i el Govern, i després de les actuacions de la Guàrdia Civil contra membres de l'Executiu Puigdemont, caldria "començar a entrar en una lògica de més confrontació amb les institucions de l'Estat".

"No tenen cap tipus de justificació per continuar fent el que fan", ha dit el diputat 'cupaire' en una entrevista d'Europa Press, després de la setmana de citacions judicials a membres del Govern i d'altres entitats relacionades amb el dret a decidir.

Declaracions davant la Guàrdia Civil

Salellas ha criticat l'actuació de l'Institut Armat, que la setmana passada va citar a declarar al secretari de Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin; al director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells; al director general de Comunicació de Presidència, Jaume Clotet; a la cap de Comunicació de la Conselleria d'Exteriors de la Generalitat, Anna Molas, i al director general de Difusió, Ignasi Genovès.

A més dels càrrecs del Govern, també van citar a declarar a l'exportaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena: "Estan experimentant amb els límits de l'Estat de dret", ha dit Salellas sobre la recerca circumscrita en la causa contra l'exsenador d'ERC Santiago Vidal, del Jutjat nombre 13 de Barcelona.

"Ingerència antidemocràtica"

"Aquí hi ha dues possibilitats: o bé hi ha un jutge del 13 de Barcelona que està ordenant investigar a un Govern per les seves decisions polítiques, però no ho vol confessar públicament, que seria extremadament greu; o bé la Guàrdia Civil està actuant sense el mandat del Jutjat per investigar les decisions polítiques d'un Govern, que encara seria més greu", ha conclòs.

"És una ingerència antidemocràtica absolutament intolerable", ha sentenciat el diputat coneixedor de les recerques, ja que és advocat en diverses causes.

