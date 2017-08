Endavant se suma a les accions d'Arran

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

4 d'agost de 2017, 18.44 h











Els autèntics invasors de la nostra terra NO SÓN ELS TURISTES.







Els invasors se'ns enduen els diners, els turistes ens en deixen.







Els turistes venen a gaudir de les nostres ofertes, els invasors venen a IMPOSAR-NOS les seves lleis.









No trobeu "curiós" que aquests "valents" que punxen rodes i posen silicones no ho facin contra els nostres invasors sinó contra els qui ens donen riquesa?









És per xximpleri o al darrera hi ha manipulacions que no coneixem ? Jo NO HO SÉ.