La desvergonya de Collboni: acusa la Generalitat de complicitat amb els atacs d'Arran

Última actualització Divendres, 4 d'agost de 2017 18:30 h

Intolerable! Encarrego serveis jurídics @empresacat que estudïin mesures legals contra els responsables. Tolerància zero a la turismofòbia! https://t.co/iBm0u3umB3 — Santi Vila (@SantiVila) 30 de juliol de 2017

En una entrevista al diari El País, el socialista apunta que amb actes d'aquestes característiques cal ser "molt clars i contundents" a l'hora de condemnar l'acció de les joventuts de la CUP, i acusa directament el govern de la Generalitat de ser còmplice: "és gravíssim que a dia d'avui ni el senyor Junqueras ni el senyor Puigdemont no denunciïn l'atac, perquè són ostatges de la CUP en el procés. Sembla que tinguin por de la CUP, per la seva dependència dels anticapitalistes. Tots els partits democràtics hauríem de denunciar-ho perquè atacs com el del bus posen en risc la convivència".Collboni, que ni tan sols ha estat preguntat sobre les accions que pot fer o té intenció de fer l'ajuntament per investigar els fets, ha evitat explicar que, per exemple, la Generalitat està estudiant les mesures legals contra els responsables i que l'apatia del consistori ha provocat que dilluns se celebri una sessió extraordinària de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció per fer un informe sobre les accions del col·lectiu Arran contra el bus turístic de la ciutat i contra les bicicletes de lloguer a proposta del Partit Popular i no del PSC o Barcelona en Comú.