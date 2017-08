Tarragona autoritza ara celebrar la diada amb restriccions

Última actualització Divendres, 4 d'agost de 2017 17:30 h

El consistori denega els inflables per als nens, demana reduir les dimensions de l'entarimat i exigeix que la música sigui "de fons"

L'Ajuntament de Tarragona ha resolt autoritzar, "parcialment", les activitats previstes per celebrar la Diada a la Part Alta de la ciutat.



L'Ajuntament de Tarragona ha resolt autoritzar, "parcialment", les activitats previstes per celebrar la Diada a la Part Alta de la ciutat que organitzen les entitats ciutadanes des de la Coordinadora Onze de Setembre. Segons un comunicat municipal, l'alcalde accidental, José Luis Martín, ha signat aquest divendres al matí un decret pel qual "s'autoritza tot", però amb "excepcions".

D'una banda, els inflables per als més menuts, que es consideren "inadequats" per garantir la "protecció del patrimoni"; també l'entarimat des d'on es fan els parlaments, que es demana de "dimensió més reduïda"; a més, el consistori demana restringir el volum de la música als "límits propis de la música de fons ambiental, tal com reglamentàriament vénen definits al Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives" aprovat a finals de 2016. La Coordinadora, que ja va assegurar que no mouria els actes de la Part Alta, estudiarà les restriccions abans de pronunciar-se.



Les excuses de l'ajuntament



L'Ajuntament de Tarragona ha notificat "telemàticament" i telefònicament la resolució a l'entitat jurídica que havia formulat la petició del permís en representació de la Coordinadora, l'Associació Espais de Debat i Acció, desconvocant finalment la reunió del pròxim dia 9 que havia de servir per solucionar i trobar una sortida negociada al conflicte. Així ho ha confirmat el regidor d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, Josep Acero (PP), que ha negat de forma reiterada cap motivació "política" en la decisió denegatòria inicial de l'Ajuntament i ha circumscrit l'actuació municipal a l'àmbit "tècnic".

Un tema "purament tècnic"

"No hi ha cap polèmica: era un tema purament tècnic. La reunió era per dir que s'havia denegat però que ho presentessin amb aquests matisos i els ho autoritzem", ha reblat el regidor, tot afegint que l'entitat podrà aconseguir en el futur de forma "automàtica" els permisos per a la celebració dels actes de la Diada de l'Onze de Setembre si disposa de les assegurances en vigor i compleix els requisits que reclama el consistori.

Des de la Coordinadora Onze de Setembre, la seva portaveu, Roser Calaf, ha mostrat la seva satisfacció pel canvi de parer de l'Ajuntament, però ja ha avançat que estudiaran les limitacions imposades abans de pronunciar-se de forma molt concreta. "Ens sembla molt bé que s'hagi autoritzat. Ho mirarem amb detall per donar una resposta", apunta, tot mostrant-se convençuda de la vigència de l'assegurança que el govern municipal esgrimeix.

L'entitat continua reiterant que, en cap cas, plantejaran el trasllat dels actes de la Diada a una altra zona que no sigui la de la Part Alta on se celebren des de fa vuit anys: les escales de la Catedral, el carrer Merceries i una petita part de la plaça del Fòrum. Malgrat tot, Calaf es mostra sorpresa davant el procediment i la reacció de l'Ajuntament, a qui van acusar d'actuar amb motivacions polítiques per animadversió del govern municipal -PSC, PP i ex-UDC- al procés i la consulta de l'1-O. "No entenem que hagi hagut de sortir a la llum pública perquè es desencalli el tema", ha tancat.

