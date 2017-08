Última actualització Divendres, 4 d'agost de 2017 20:30 h

Els socialistes continuaran insistint per trobar una solució i ha afirmat que ho faran abans del referèndum

El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, ha esperat que el referèndum de l'1-O "no es faci" perquè és "il·legal" i "sense garanties".

"Animem al fet que no es faci i tindrem una campanya activa perquè no es faci i perquè la ciutadania no entri en aquest simulacre", ha declarat en roda de premsa. Ábalos ha dit que més enllà de la 'Declaració Barcelona', el PSOE proposarà altres mesures a partir de setembre per solucionar el conflicte i ha criticat l'actitud de "no abordar" el problema del PP i "ignorar" els catalans.



Crítiques a Arran



D'altra banda, ha criticat la "campanya violenta" d'Arran i ha afegit que, tot i que caldria obrir un debat sobre el turisme, hi ha un "límit que no es pot traspassar", com és el recurs a la violència.



Ábalos ha confiat que la consulta anunciada pel Govern "no arribi a produir-se" perquè "no té cap garantia per ser anomenada com a tal". Ha dit que això mateix és el que va voler expressar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quan va dir que el que hi hauria seria un "recompte". "No té cap garantia per ser considerada amb seriositat", ha apuntat.



Una solució abans de l'1-O

Ha dit que els socialistes continuaran insistint per trobar una solució i ha afirmat que ho faran abans de l'1-O. En aquest sentit, ha apuntat que tenen propostes "com a espai de trobada" però no ha volgut avançar quines i s'ha limitat a dir que les exposaran a partir de setembre.

D'altra banda, s'ha referit a les accions d'Arran en l'àmbit del turisme i, tot i reconèixer que aquest ha de ser "més sostenible", ha denunciat el tipus d'accions que ha dut a terme l'organització juvenil. "Podem obrir un debat però mai amb comportaments i actituds violentes", ha declarat. Ábalos ha reconegut que pot ser necessari obrir un debat en aquest àmbit per l'"abús" que se'n fa en algunes zones però ha afegit que "la violènca no ha de guardar cap relació amb això".

