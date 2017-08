"Nosaltres no parlem de referèndum per a aquesta data, parlem d'un recompte que faran sobiranistes catalans en el sentit de: 'quants som', i 'quants participen' en aquesta jornada de mobilització, que tindrà l'acompanyament d'una data", ha manifestat.

Odón Elorza ha assenyalat que "el que es pugui organitzar o desenvolupar" aquest dia "no tindrà estructura ni cens, ni és una convocatòria legal, pactada amb les parts, amb el Govern", i ni tan sols "es produirà un debat tranquil i assossegat en el mateix Parlament de Catalunya".

El dirigent socialista ha explicat que, en opinió del seu partit, l'1-O no se celebrarà a Catalunya un referèndum independentista, sinó "un recompte" dels sobiranistes per veure "quants són i quants participen" en aquesta jornada.

En una entrevista concedida a Europa Press, Elorza ha realitzat una crida al diàleg per posar fi "a la carrera desenfrenada cap al precipici" que, al seu judici, han emprès el Govern i l'Executiu del PP, que defensa "una Espanya imperial".

Després de rebutjar que s'"arribi a escenaris" com la inhabilitació de Carles Puigdemont o la suspensió de l'autonomia, ha instat al president del Govern, Mariano Rajoy, a negociar "posant documents sobre la taula".

El secretari de l'Àrea de Transparència i Democràcia participativa del PSOE i diputat per Guipúscoa, Odón Elorza, ha afirmat que l'1-O no se celebrarà un referèndum a Catalunya, sinó "un recompte" sobiranista.

