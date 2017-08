Synera Barcelona Barcelona

5 d'agost de 2017, 19.58 h

NO HI HA ESTAT DE DRET SINÓ TOT EL CONTRARI.



EL REFERÈNDUM NO SOLAMENT ÉS LEGAL, SINÓ OBLIGATORI D'ACORD AMB LA CONSTITUCIÓ I ELS TRACTATS INTERNACIONALS



LA PERSECUCIÓ PENAL PER IDEES, ELS INTERROGATORIS SENSE GARANTIES, LA NEGACIÓ DE LES LLIBERTATS D'EXPRESSIÓ, DE REUNIÓ I DE PREMSA SON UNS FETS MÉS QUE HAN ESBORRAT A L'ESTAT ESPANYOL COM ESTAT DE DRET.



