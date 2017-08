Badalona disposada a col·laborar pel referèndum

Última actualització Dissabte, 5 d'agost de 2017 20:00 h

La ciutat vol implicar-se en l'1-O però demana "garanties i informació" a la Generalitat

Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona, dóna suport al referèndum però demana a la Generalitat que aporti "garanties i informació" als ajuntaments catalans sobre diferents qüestions.

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha expressat la seva voluntat que el consistori col·labori amb el referèndum d'independència de l'1 d'octubre, però ha demanat a la Generalitat que aporti "garanties i informació" als ajuntaments catalans sobre diferents qüestions.

"El que exigim, el que demanem, és que aquest referèndum ha de tenir garanties, ha de ser efectiu, i ha de ser vinculant. Les garanties les ha de donar la Generalitat, el Govern ha de posar les garanties", ha explicat en una entrevista amb Europa Press.



"Voluntat de col·laborar"

Sabater explica que el seu ajuntament té "voluntat de col·laborar", ja que considera que les administracions han d'implicar-se --també les locals-- i que un referèndum és la millor eina per desencallar la situació actual entre Catalunya i la resta d'Espanya, però assenyala que hi ha incògnites sobre la votació.

"Estem pendents, encara no hi ha llei --del referèndum, que s'ha registrat però no aprovat--, encara no sabem exactament què se'ns demana i de quina manera", ha expressat l'alcaldessa, que lidera la tercera ciutat de Catalunya en població després de Barcelona i L'Hospitalet.



Incògnites sobre el cens

Algunes de les incògnites que planteja l'alcaldessa és, per exemple, com es garantiran els col·legis o amb quin cens es farà la votació.

Ara bé, considera que no genera dubtes el paper dels treballadors públics en aquest referèndum: "Tenim molt clar que cap funcionari ha de patir. Com a ajuntament no posarem en risc a cap funcionari i en tot cas serem els polítics els que prendrem les responsabilitats".



Guanyem Badalona i la CUP

Sabater, que es va presentar amb les sigles de Guanyem Badalona En Comú, una llista amb independents --com elles-- i persones de Podem i la CUP, entre altres formacions, reivindica que no s'entendria que persones de la seva trajectòria es neguessin a col·laborar amb aquest referèndum.

"Ningú entendria que les persones que venim d'aquests moviments de lluita al carrer, ara que estem dins les institucions no defenséssim també aquest dret de tota la ciutadania a votar", reflexiona, i lamenta que el Govern central no hagi volgut pactar una consulta.

