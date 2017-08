Òmnium dóna la benvinguda a l'avioneta de la democràcia

Josep Pagès i Canaleta de Cardedeu ESTACIÓ DE TREN SENSE MERQUESINES Y MUCHAS MALAS HIERBAS EL MALBARATAMENT DE DINER PUBLIC EN VIATGES TAMBE U A FET I FA EL GOVERN CATALÀ JUNTS PEL SI I COBRAR DIETAS SENSE TENIR DRET A COBRAR-LES EL MALBARATAMENT DE DINER PUBLIC EN VIATGES TAMBE U A FET I FA EL GOVERN CATALÀ JUNTS PEL SI I COBRAR DIETAS SENSE TENIR DRET A COBRAR-LES

5 d'agost de 2017, 22.26 h

DEMOCRÀCIA ¿ Es treura las ajudas Socials de LA LLEI DE LADEPENDENCIA a dos nens disminuidos un AUTISTA ? Con ha FET EL Cabron ROJO Ajuntament de Cardedeu que mandan LES ESQUERRES E.R.C. y LA CUP ..BALLA MERDA DE DEMOCRÀCIA es aquesta QUE EL GOVERN CATALÀ



Ajuda als RICS I PERJUDICA ALS POBRES No fa res per els ATURATS ..



SI VISCA LA ABSTENCIÓ .. ELS DEL NO QUE NO VOTIN NO SIGUIN TONTOS ...



