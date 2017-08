Última actualització Diumenge, 6 d'agost de 2017 11:00 h

L'actor assegura que en democràcia no s'ha de tenir mai por d'escoltar la gent

Carlos Bardem critica la judicialització del procés i demana acords polítics per poder fer un referèndum "amb totes les garanties". Constata que "és lícit que els catalans votin".

L'actor Carlos Bardem ha defensat que els catalans han de poder votar perquè considera que en democràcia "no s'ha de tenir por" d'escoltar l'opinió de la ciutadania. Ara bé, demana al Govern i a l'Estat que arribin a acords polítics per poder celebrar el referèndum amb "totes les garanties". Una situació que, segons critica, "no sembla interessar a cap de les dues bandes".



En una entrevista a l'ACN, afirma que el referèndum de l'1 d'octubre és una "mobilització política lícita" i lamenta que l'Estat hagi activat tots els mecanismes judicials per intentar aturar-lo. "La judicialització dels problemes polítics no és mai la solució dels mateixos", ha manifestat. Tanmateix, es declara contrari a "qualsevol nacionalisme". "Per a mi la pàtria és la gent i el patriotisme és ocupar-se de les seves necessitats", sentencia.



Carlos Bardem prové d'una família d'artistes políticament compromesos amb les esquerres. Davant la situació que viu Catalunya, creu que els catalans han de poder votar per expressar què volen. Lamenta, però, que no hi hagi un acord polític per poder celebrar el referèndum "amb garanties" i, per tant, recela de la lectura que es pugui fer del resultat.

"Mobilització política lícita"

En aquest sentit, creu que el referèndum tal com està plantejat és "una mobilització política lícita" però que no pot ser vinculant perquè "no compleix les garanties exigibles". "Crec que és una mobilització de part de la ciutadania catalana, no de tota", ha valorat Bardem.

Per això, en cas de ser català, dubta que anés a votar per la manera com s'ha plantejat fins ara el referèndum. I si ho fes, es decanta pel 'no'. "Detesto qualsevol nacionalisme, crec que el patriotisme és el refugi dels canalles", valora. Per a Bardem, el concepte pàtria recau en la gent. "Patriotisme és ocupar-se de les seves necessitats, no es mesura per la quantitat de banderetes espanyoles o estelades que portis a la roba o al canell", afegeix.

No a la judicialització del procés

Tanmateix, considera que els catalans han de poder expressar-se a les urnes i critica el posicionament del govern espanyol. L'actor lamenta que el PP opti per la via judicial per frenar les aspiracions dels independentistes. "La judicialització dels problemes mai són la solució dels mateixos", ha manifestat.

Considera que al PP "li convé" recórrer a idees en defensa de la unitat d'Espanya per tapar d'altres assumptes interns. "Li va bé fer bandera de missatges de l'alerta que Espanya es trenca per evitar que es parli de la corrupció estructural al seu partit", opina.

Crític amb la democràcia espanyola

A més, es mostra molt crític amb la democràcia espanyola i el funcionament de l'Estat. Creu que no s'han tacat bé les ferides de la Guerra Civil i que això ha deixat seqüeles a gran part de la ciutadania. "Existeix encara una gran tolerància cap a aquelles que roben, els autoritaris i d'altres tics que serien inacceptables a països d'un major pedigrí democràtic", valora.

