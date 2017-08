Última actualització Diumenge, 6 d'agost de 2017 12:30 h

El batlle assegura que a la capital de l'Anoia el pròxim 1-O "es votarà amb tota normalitat"

"Els meus fills no entendrien que el seu pare s'hagués decidit pels seus béns materials en contra de les seves conviccions i coherències personals", constata l'alcalde del PDeCAT a Igualada, Marc Castells.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells (PDeCAT), ha assegurat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que el pròxim 1-O es podrà votar "amb tota normalitat" a la capital de l'Anoia. Castells ha dit que està disposat "a fer el que calgui" per tirar endavant el referèndum i assegura que no té "cap inquietud". Preguntat per si té por de perdre el seu patrimoni, el batlle ha dit que "el meu patrimoni són les meves conviccions i el meu patrimoni és que sigui coherent".

"Els meus fills no entendrien que el seu pare s'hagués decidit pels seus béns materials en contra de les seves conviccions i coherències personals", ha reblat.



D'altra banda, Castells s'ha reiterat amb les afirmacions que va fer a Barcelona el passat 11 de juny en nom de tots els alcaldes en l'acte unitari de les entitats sobiranies a favor del referèndum: "Sóc un ferm convençut que ara no és el moment dels partits polítics, és el moment de militar per Catalunya".

"Es podrà votar l'1-O"

Castells, que també és vicepresident segon de la Diputació de Barcelona i membre de la direcció del PDeCAT, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat als veïns d'Igualada i ha deixat clar que "a la ciutat es podrà votar l'1-O".



Castells confia que l'11 de setembre hi hagi un "acte important de patriotisme i de reivindicació del dret a decidir" i que es pugui dur a terme una campanya electoral "perquè la gent pugui escoltar tant els arguments del 'sí' com els del 'no'". "Jo com a alcalde seré neutre i l'únic que faré és garantir que l'1-O es pugui votar", ha assegurat.

Tranquil respecte el patrimoni

Davant la possibilitat de perdre patrimoni personal o anar a la presó, Castells ha dit que no té "cap inquietud" i ha manifestat que es mantindrà "ferm" amb les seves conviccions democràtiques. "El meu patrimoni són les meves conviccions", ha dit.

El batlle ha assegurat que sempre ha ensenyat als seus fills "una línia de coherència i sentit comú" i ha apuntat que aquesta és la que aplicarà. "Haig de defensar els interessos de la gent, passi el que passi i no tinc cap por, cap neguit, ni cap inquietud... el que hagi de passar que passi, però estic convençut que la democràcia triomfarà", ha afegit.

Què passa amb els Comuns?

Quant a la posició dels comuns en referència a l'1-O, Castells ha dit que "o estàs a favor de la democràcia o estàs en contra" i, per això, considera que "els comuns i tot el seu entorn han de tenir clar si estan a favor de la democràcia o estan amb la Guàrdia Civil".

"Que triïn si estan al costat del govern més corrupte que hi ha hagut mai a l'Europa contemporània", els ha reptat Castells, que considera que "el poble sabrà passar factura de la seva tria".

