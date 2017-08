Gómez-Pomar ha confiat que Eulen i els seus treballadors puguin arribar a un acord "al més aviat possible" i ha recordat que Aena ha convocat a les parts aquest mateix diumenge.

El secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, ha considerat aquest diumenge que la reclamació dels treballadors d'Eulen en l'Aeroport de Barcelona-El Prat d'un augment salarial de més del 30% "està totalment fora de lloc" i no es correspon amb cap creixement salarial ni recuperació retributiva, per la qual cosa ha demanat als vaguistes que siguin raonables en les seves exigències.

