Sabater defensa que el seu govern ha fet un gir a les polítiques respecte a l'anterior mandat en el qual va governar el PP

"Albiol és una persona que acumula molts càrrecs i sous, que no té temps per dedicar a la ciutat", constata l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater i assegura que "és una persona absent a la ciutat, totalment absent".

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha acusat al líder del PP de Catalunya i de Badalona, Xavier García Albiol, de no preocupar-se per la ciutat: "Albiol és una persona absent a la ciutat, totalment absent", i ha defensat que el seu govern municipal ha fet un gir a les polítiques respecte a l'anterior mandat en el qual va governar el PP (2011-2015).

"Albiol és una persona que acumula molts càrrecs i sous, que no té temps per dedicar a la ciutat. No el veiem en els plens, ni complint les seves obligacions com a regidor i a més representa a un partit tacat per la corrupció i els escàndols polítics", ha criticat en una entrevista d'Europa Press.

Trencament de polítiques i model

Sabater reivindica que l'arribada del seu equip a l'alcaldia ha suposat "trencar amb el model clientelar que estava posant les polítiques al servei de les elits i no de les persones", en al·lusió a la gestió del líder popular.

Defensa la labor de l'equip de govern en temes com la seguretat, on per exemple han dissolt la unitat d'antidisturbis de la policia local, i ha assegurat que Badalona és una ciutat segura on els índexs de criminalitat estan "sis punts per sota" de la mitjana catalana.

Lluita contra la pobresa energètica

També reivindica el treball fet per involucrar a les empreses subministradores en la lluita contra la pobresa energètica, o les polítiques de manteniment de l'espai públic, i critica que Albiol solament feia "accions molt vistoses" als barris on recollia més suports electorals.

