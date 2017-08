Última actualització Diumenge, 6 d'agost de 2017 21:45 h

El Govern es posarà en contacte amb consolats i ambaixades "per explicar com ha passat tot això" i "demanar disculpes per les incomoditats que s'hagin pogut produir"

ACN Barcelona .- El conseller de Presidència, Jordi Turull, assegura que el Govern sent "vergonya aliena" sobre la gestió del govern espanyol en la crisi a l'Aeroport de Barcelona-El Prat arran de la vaga dels treballadors de l'empresa de seguretat Eulen, que ha generat llargues cues i que, fins i tot, molts passatgers hagin perdut el seu vol. "La Generalitat ha intentat fer de mitjancer des del minut zero en aquest conflicte", ha defensat Turull aquest diumenge en una atenció als mitjans prèvia a una visita al Parc del Fòrum amb motiu de la celebració de la Festa Nacional de l'Equador. Turull ha denunciat que l'Estat ha estat "absent" en aquest conflicte laboral fins que la situació "s'ha fet insostenible" i ha anunciat que el Govern es posarà en contacte amb consolats i ambaixades per explicar "com ha anat tot això" i "demanar disculpes per incomoditats que s'hagin pogut produir".

Preguntat sobre la petició expressada per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que l'Ajuntament de la ciutat participi també en una comissió de seguiment de les administracions per tractar la problemàtica de la vaga, el també portaveu del Govern ha etzibat quel. "I els problemes ni es prohibeixen ni s'ignoren, sinó que s'han d'afrontar, i això és el que des de la Generalitat de Catalunya hem insistit tot aquest temps", ha insistit. "Per això ens volem explicar al món, perquè això està afectant molt la imatge del nostre país i molta gent en pateix les conseqüències", ha afegit.. "Explicarem perquè des de Catalunya nosaltres reivindiquem moltes coses i que si nosaltres tinguéssim instruments d'Estat segurament totes aquestes coses no passarien de la manera que han passat", ha assegurat el portaveu del Govern.Així, el conseller ha insistit que Catalunya continuarà treballant per aconseguir gestionar els seus aeroports i dotar-los de la gestió "moderna i eficaç que exigeix una nació amb fort potencial turístic i econòmic com és Catalunya".Turull ha fet aquestes declaracions abans d'assistir, al Parc del Fòrum de Barcelona, a la Festa Nacional de l'Equador, país que enguany celebra el 208è aniversari de la seva independència.