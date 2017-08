Les últimes peripècies de les immobiliàries per aconseguir comprar pisos a Barcelona

Última actualització Dilluns, 7 d'agost de 2017 05:00 h

Però aquestes polítiques agressives no les úniques. L'agència immobiliària Walter Haus-Real Estate assegura pagar entre 500 i 1.000 només per informació de pisos a la capital catalana, segons una informació que recollia eldiario.es. Així busca propietaris interessats a vendre i avançar-se als seus competidors en l'adquisició d'immobles.

L'Ajuntament de Barcelona ja va haver de comprar tres blocs de pisos del carrer Lancaster, en ple Raval perquè el fons d'inversió MK Premium que l'havia adquirit a finals de l'any passat en va liquidar tots els contractes excepte els d'una família que rebutjava marxar-ne i ja havia interposat una querella per mobbing.

L'objectiu d'MK Premium era rehabilitar els pisos i tornar-los a llogar de nou com a habitatges de luxe. A més a més, el mateix fons inversor va anunciar que ultimava la compra d'un altre edifici en aquell mateix carrer.

Aturem les rodes del capital !

Defensem els barris.#AutoDefensa #ProuBarricidi

No és #turismofòbia, és lluita de classes. pic.twitter.com/S9VZpQckGq — Endavant CiutatVella (@endavantcv) August 4, 2017

La gentrificació de la mà del turisme s'està convertint en el nou objecte de lluita social i el monstre a ser combatut. Davant la passivitat dels governs, els col·lectius de la CUP Arran Endavant han decidit protagonitzar unes accions per lluitar contra el turisme amb els missatges "Turism kills the city. Tourists go home. You are not welcome".