Embolic a Podem: S'ha demanat o no s'ha demanat la dimissió de Dante Fachin?

El líder de la formació a Catalunya assegura que Iglesias i Echenique li van demanar

Albano Dante Fachin, el líder de Podem a Catalunya, assegura en una entrevista a El País que Pablo Iglesias i Pablo Echenique li han demanat que dimiteixi.

La manca de posicionament dels comuns comença a passar factura. La crisi que viu la marca catalana de Podemos amenaça ara al seu secretari general Albano Dante Fachin, escollit per la militància ara fa tot just un any.

En una entrevista a El País, Fachin assegura que Pablo Iglesias i Pablo Echenique li han demanat que dimiteixi però que ni ell ni la coordinadora tenen intenció de fer-ho. "Fa un any que vam guanyar les primàries. Els estatuts prohibeixen repetir-les abans de 18 mesos. Els cercles tampoc ho han sol·licitat. No té cap sentit i menys en aquest moment polític tan intens".





1) Compañero @AlbanoDante76, más allá de las diferencias, no faltemos a la verdad. Nunca te pedimos que dimitieras. https://t.co/Jx35m0lKuL — Pablo Echenique (@pnique) 6 de agosto de 2017 Ara bé, Echenique s'ha afanyat a desmentir aquesta afirmació del líder de Podem a Catalunya via Twitter demanant-li que no falti a la veritat i que mai se li va demanar que dimitís.

