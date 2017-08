El sense sentit de l'ABC: Proposa il·legalitzar la CUP

7 d'agost de 2017, 16.23 h

Dons hi ha una banda (presuntament) criminal, dedicada al blanqueix de diners procedents d'extrosions, relacionada amb un (presunte) Partit Politic, segons en Cotarelo, una associacio per a delinquir, que ja porta 10 morts en extranyes circunstancies... No se a que esperen els de l'ABC per demanar-ne la seva liquidacio, presso incondicional incomunicada i sense fiança per a tots els seus alifiliats i simpatitzants.