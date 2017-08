Jordi Sànchez sobre la Llei de Transitorietat: es registrarà entre l'última setmana d'agost i la primera de setembre

Última actualització Dilluns, 7 d'agost de 2017 12:30 h

S'ha mostrat confiat que l'Onze de Setembre "tornarà a ser històric", i ha explicat que a finals de juliol ja hi havia més de 700 autocars inscrits

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha assegurat que el compromís dels grups parlamentaris de JxSí i la CUP és que la Llei de Transitorietat es registri al Parlament entre l'última setmana d'agost i la primera de setembre. JxSí i la CUP encara han de decidir si s'aprovaria abans o després de l'1-O.

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha assegurat que el compromís dels grups parlamentaris de JxSí i la CUP és que la Llei de Transitorietat es registri al Parlament entre l'última setmana d'agost i la primera de setembre.

Així ho ha expressat aquest dilluns al matí en una entrevista a 'El matí de l'estiu' de Catalunya Ràdio, on ha detallat que la norma es presentaria a la ciutadania abans que acabi l'agost, i que JxSí i la CUP encara han de decidir si s'aprovaria abans o després de l'1-O.

A més, Sànchez s'ha mostrat confiat que l'Onze de Setembre "tornarà a ser històric", i ha explicat que a finals de juliol ja hi havia més de 700 autocars inscrits per a la mobilització que es farà a Barcelona per la Diada, tres setmanes abans del referèndum.

Notícies relacionades