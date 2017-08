Quin percentatge de seguidors falsos tenen els polítics espanyols?

El digital espanyol no s'oblida tampoc del líder de Podemos, Pablo Iglesias amb un 68% de seguidors actius mentre que Íñigo Errejón només té un 20% d'usuaris inactius. Per altra banda, Albert Rivera, president de Ciudadanos compta amb un total de 72% seguidors reals.

I el president del Gobierno? Mariano Rajoy té un 66% de seguidors no actius en canvi, la número dos, Soraya Sánez de Santamaría, té un 35% de fake followers.

A Internet tot és possible. També saber el nombre de seguidors falsos de diferents comptes de Twitter. Això és el que permet fer TwitterAudit, una web que demostra que els seguidors dels polítics --o dels qui no ho són--.

