Rajoy vindrà a Catalunya per fer campanya 'antireferèndum'

El president del Gobierno visitarà Tarragona per l'escola d'estiu del PP

El president del Govern, Mariano Rajoy, visitarà Catalunya coincidint amb l'inici de la campanya del referèndum perquè el PP celebrarà el 15 i 16 de setembre la seva escola d'estiu a Salou (Tarragona).

Així ho ha explicat en una entrevista en Rac 1 la sotssecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, que ha afegit que també hi haurà presència de membres destacats del Govern central.

Segons Levy, el referèndum està condemnat al fracàs i "el 2 d'octubre cal asseure's en una taula, com no pot ser d'una altra manera, i és important que hi hagi generositat" per part de tots.

