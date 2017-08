Crits d'independència a les cues del control de l'aeroport del Prat

Última actualització Dilluns, 7 d'agost de 2017 13:45 h

L'ANC fa una acció informativa als viatgers que pateixen la vaga d'Eulen

Una cinquantena de membres de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han repartit aquest dilluns fulletons trilingües (en català, castellà i anglès) als usuaris de l'aeroport del Prat en què culpen el govern espanyol de les cues als accessos. En els fulletons, l'ANC recorda que Eulen gestiona 27 aeroports però "només fa vaga a Barcelona" i explica que és una "empresa espanyola amiga del govern de Madrid a qui AENA subcontracta la seguretat de l'aeroport, i que ofereix unes condicions laborals pèssimes al seu personal. El fulletó també assegura que "AENA gestiona malament i de manera opaca l'aeroport del Prat" i assegura: "Si perds el temps i l'avió a Barcelona és perquè algú de Madrid t'ha de solucionar el problema : Espanya és l'únic país del món on un ministeri gestiona 46 aeroports de manera centralitzada".

ACN - "Protestem per la negligència de l'estat espanyol, que discrimina l'aeroport del Prat", ha explicat el coordinador de comunicació de l'ANC, Enric Blanes, en declaracions als mitjans. Blanes també s'ha queixat que l'Estat "governa d'una manera discriminatòria que no mereixem de cap de les maneres". "Han contractat una empresa que només està fallant a l'aeroport del Prat i està maltractant els treballadors, per això demanem una solució", ha dit.

A més, els membres de l'ANC han exhibit una pancarta per donar suport al 'sí' al referèndum.





Crits de votarem, no més cues i independència al finalitzar l'acció informativa. #SíÉsFutur pic.twitter.com/PsDED4KsLX — Assemblea Nacional (@assemblea) 7 d’agost de 2017

