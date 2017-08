Demòcrates ironitza amb una campanya per l'1-O

Última actualització Dilluns, 7 d'agost de 2017 16:45 h

Castellà indica que el to "provocador" dels vídeos pretén esperonar als qui encara aposten per "la tercera via" o encara "veuen avantatges de quedar-se a l'Estat"

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Què passarà si guanya el 'Sí'? No es podrà seguir "finançant la Fundació Francisco Franco", "veure guanyar al PP i PSOE", "votar partits de la 'puta i la Ramoneta'" o "finançar el corredor 'MADRITerrani'".

Els dirigents de Demòcrates de Catalunya, Núria de Gispert i Antoni Castellà, en la presentació de la campanya d'estiu per l1-O © Júlia Pérez Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, Antoni Castellà, Catalunya, Demòcrates, Francisco Franco, referèndum

Seguir "finançant la Fundació Francisco Franco", "veure guanyar al PP i PSOE", "votar partits de la 'puta i la Ramoneta'" o "finançar el corredor 'MADRITerrani'".

Aquestes seran alguns que fets que 'No' es podran seguir fent a Catalunya si guanya el 'Sí' en el referèndum de l'1-O. Aquest to irònic sobre els "avantatges" que suposa seguir a l'estat espanyol és l'eix d'una nova campanya endegada per Demòcrates de Catalunya i que ha presentat aquest dilluns en roda de premsa.



Per les xarxes socials

El portaveu de la formació, Antoni Castellà, ha indicat que el "provocador" dels vídeos, que es difondran pròximament a les xarxes socials, està especialment pensat per als indecisos o els qui estan en contra del referèndum perquè aposten per una "tercera via" o perquè encara "veuen avantatges de quedar-se a l'Estat".





PRESENTEM LA CAMPANYA DEL NO! (però digues #NoalsNo i #VotaSí!)pic.twitter.com/cmRNGx8rMY — Demòcrates (@DemocratesCAT) August 7, 2017 A banda dels vídeos, a mitjans d'agost Demòcrates farà campanya presencial sobre l'1-O a diversos punts de la costa catalana.

Notícies relacionades