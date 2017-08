Monedero convida a Fachin a la dimissió

Segons Monedero, el PDeCAT, ERC i la CUP "estan utilitzant Podem per la seva batalla preelectoral a l'interior de l'espai independentista". Finalment, el cofundador de Podemos ha dit que l'1-O serà un "referèndum fals, sense cens ni garanties".

En declaracions al diari digital El Món, el professor de Ciència Política a la Universitat Complutense ha sentenciat que "molts pensem que Fachin hauria de ser honest i deixar la secretaria general de Podem", i ha reclamat que el cap de files de l'organització catalana "no s'aferri al càrrec, com fa la vella política". A més, el politòleg madrileny ha afegit que Podem s'ha "subordinat a l'estratègia dels independentistes".

#2 Evarist 7 d'agost de 2017, 18.43 h

#1 Només ells es consideren d'esquerres, en realitat només han fet un pas curt cap a l'esquerra en relació als seus pares franquistes. No es pot ser autènticament d'esquerres si només estàs amb les persones oprimides, però no amb els pobles oprimits.

#1 Marcel. Girona Girona 7 d'agost de 2017, 18.10 h És curiós que molta gent d'esquerres que és molt espanyolista siguin fills de falangistes o funcionaris del règim anterior. No veuen d'on els ve aquest sentiment contra la llibertat de Catalunya?

