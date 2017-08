Aquí teniu el vídeo sencer, que n'hi ha per a sucar-hi pa, i que segurament no agradarà gens a 'unionisme espanyol.

Aquesta entrada al seu bloc, ara ja esborrada, ja va ser polèmica en el seu moment, però les conseqüències encara són vigents. Així es pot veure en aquest vídeo on una iaia catalana d'origen extremeny defensa la seva terra, Catalunya, contra l'actual president d'Extremadura. La iaia li recorda a Vara que Catalunya els va acollir i tractar bé, que té feina i una casa i que dels 9 germans 8 són a Catalunya i un a Bilbao, el País Basc. A més, li etziba: "si ens hem integrat i parlem català i això no li agrada, que el donin pel sac" (literalment diu: "que le den morcilla", en castellà).

