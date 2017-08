El Barça castiga TV3

El motiu d'aquest insòlit succés és que el Barça o perdona a TV3 que destapés les suposades irregularitats amb el producte VIP Experience i sobre el repartiment d'entrades a determinats tour-operadors. Com a primer càstig, la junta del Barça ha decidit negar els drets del partit a TV3 al·legant que volen potenciar el seu propi canal privat de TV. Una altra decisió de Bartomeu i companya que gira l'esquena als aficionats catalans.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal