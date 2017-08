MarcaEspaña: l'Estat torna a rescatar de la bancarrota l'hipòdrom de la Zarzuela

Última actualització Dilluns, 7 d'agost de 2017 20:00 h

Acumula anys de pèrdues i esdevé un "Robin Hood" a la inversa

Avui us expliquem un nou exemple de com pot arribar a ser d'esperpèntic aquest Estat espanyol del qual Catalunya vol decidir si en vol seguir formant part o no el pròxim 1 d'octubre. I no els falten raons als que votaran 'Sí': l'Estat espanyol pagarà per cinquè any consecutiu una milionada a l'hipòdrom de la Zarzuela per evitar que caigui en bancarrota. L'entitat, que acumula pèrdues, sobreviu gràcies a les injeccions de diners i és purament deficitària.

Un "Robin Hood a la inversa", és a dir, impostos del poble per pagar a la reialesa. Aquest seria el resum del què passa amb l'hipòdrom de la Zarzuela. Tot i que la situació és insostenible, l'empresa estatal que gestiona el recinte hípic ha incrementat els seus números vermells el 2016 un 40%, fins a superar els 8 milions d'euros, l'Estat hi seguirà injectant diners.

Segons el Gobierno, les pèrdues sumaran aquest any uns 8.360.000 d'euros. Però això no preocupa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que ja dóna per fet un altre rescat estatal "per garantir la seva viabilitat financera i patrimonial en el curt termini", segons explica eldiario.es.

Una membre de la reialesa endollada

A més, coincideix que les pèrdues s'han produït just quan es va nomenar de presidenta de l'entitat Faina Zurita, neboda d'una tia del rei Felip VI, i suma un total de més de 24 milions en pèrdues i ha necessitat contínues injeccions de l'Estat. Zurita és llicenciada en Ciències de la Informació, i va ser nomenada pel seu antic cap, l'actual diputat del PP Ramón Aguirre, llavors president de la SEPI. El seu sou durant el 2016 va ser de 108.729,25 euros bruts.