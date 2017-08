Última actualització Dimarts, 8 d'agost de 2017 09:30 h

Catalunya i el País Valencià, entre les comunitats més infrafinançades de l'Estat

El dèficit fiscal és un dels arguments més incontestables que té el 'Sí' per a guanyar aquest pròxim 1 d'octubre. Més que provat i demostrat, aquesta vegada ha estat un economista unionista, col·locat per Montoro i proper a Ciudadanos, Ángel de la Fuente, que l'ha reconegut. No és el primer cop que ho fa i, sempre, maquillant els resultats.

Catalunya i el País Valencià són dues de les comunitats autònomes més infrafinançades de l'Estat, segons un estudi publicat aquest dilluns per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) sobre la liquidació de 2015 del sistema de finançament de les CCAA de règim comú. L'anàlisi, de 35 pàgines i dirigit per l'economista Ángel de la Fuente, detalla que les comunitats més mal finançades -considerant 100 com la mitjana estatal i igualant les competències i esforç fiscal– són el País Valencià (92,5%), Múrcia (95%), Andalusia (96,5%), Madrid (98%) i Catalunya (98,2%). A l'altra banda del quadre, l'estudi mostra que les comunitats autònomes més ben finançades (o ultrafinançades) són Cantàbria (123,4%), la Rioja (120,8%) i Extremadura (114,4%). Segueixen el rànquing les Balears (108,4%), Castella i Lleó (106,8%), Aragó (105,4%), Astúries (104,8%) i Galícia (104,6%). L'única comunitat que més o menys rep el finançament que li pertoca és Castella- la Manxa (100,3%).

Qui és Ángel de la Fuente?

Les dades d'aquest informe s'han de prendre des de la perspectiva unionista. És a dir, que si reconeixen el dèficit, és que en realitat és molt més elevat. De fet, sobta trobar Múrcia com a comunitat amb dèficit i les Balears amb superàvit. Cal tenir en compte, doncs, que Ángel de la Fuente va dir públicament que se sentia molt a prop de Ciudadanos, va col·laborar amb Ágora Socialista i Socialistas en Positivo, l'embrió ideològic de Ciutadans i després va ser col·locat per Montoro a Fadea. Des de fa anys, ha realitzat diferents conferències per donar arguments per "combatre el catalanisme" i va ser contractat per la FAES per fer l'informe "Raons per a un debat. El mite de l'espoli fiscal".

