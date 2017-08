La Vanguardia s'empassa que Rajoy no és responsable del caos a l'aeroport

Synera Barcelona Barcelona

8 d'agost de 2017, 12.37 h

CONVOCAR EL REFERÈNDUM NO SOLAMENT NO ESTÀ PROHIBIT PER LA LLEI, SINÓ QUE ÉS UNA OBLIGACIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL. PROU MENTIDES!



ARA, A MÉS, HI REGIRÀ UNA LLEI "AD HOC". L'ESTAT ESPANYOL NO POT INCOMPLIR LA LLEI D'AVANS I LA D'ARA.



El dret a la lliure determinació, és de ius cogens, és a dir, és a dir, està recollit al nivell més alt de les lleis internacionals que han de ser obeïdes sempre.



Aquest dret està ben ancorat a la Carta de les Nacions Unides i en l’article 1 del P... Llegir més