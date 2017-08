Els comuns fan esborrar un mural de la CUP a favor del 'Sí'

Última actualització Dimarts, 8 d'agost de 2017 11:25 h

Els comuns no només creuen que el referèndum de l'1 d'octubre no té garanties sinó que ara, fins i tot, n'obstaculitzen la campanya. Aquest és el missatge que es pot derivar de l'acció perpetrada per la brigada de neteja de l'Ajuntament de Barcelona a càrrec de la regidora comú Janet Sánz, com a responsable de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

La CUP d'Horta-Guinardó ha penjat al seu perfil de Twitter una foto on es poden veure els operaris de neteja de la ciutat esborrant un moral en un mur que feia campanya a favor del 'Sí'.