Un vídeo demostra com el Gobierno menteix vilment per defensar un policia maldestre

El policia es trenca la cama intentant donar una cossa a un immigrant a Ceuta

Avui us tornem a narrar un nou patètic i lamentable exemple de com fa les coses l'Estat espanyol. En aquest cas, hem de viatjar fins a Ceuta, on s'ha enganxat mentint de manera descarada el delegat del Gobierno a la ciutat, Nicolás Fernández Curucull. Un policia es va trencar la tíbia i el peroné quan intentava fer la traveta a uns immigrants però la versió oficial era una de ben diferent.

Retratat ha quedat el delegat del Gobierno a Ceuta, Nicolás Fernández Curucull. Ha estat gràcies al vídeo difós pel diari El País on es pot veure com un policia colpeja amb la porra a diversos dels immigrants que acabaven d'obrir una tanca en un pas fronterer per "un error de seguretat". Un altre policia intenta obstaculitzar els sense papers que corren amb travetes i puntades de peu. Tan maldestre és l'individu que ell mateix ensopega de manera esgarrifosa i es trenca la cama. Concretament, dues fractures a la tíbia i el peroné.

La mentida flagrant

La versió oficial del delegat del Govern a Ceuta va ser atribuir aquestes lesions a "l'actitud violenta" dels immigrants que, segons Cucurull, van "atropellar els agents". No obstant això, les imatges del vídeo mostren clarament com els sense papers entren a corre-cuita i intenten esquivar els agents per aconseguir el seu objectiu sense cap ànim de lesionar ni fer mal a ningú. Segons el rotatiu citat, finalment, 187 persones van travessar la frontera.





