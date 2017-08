Asens bloqueja el directe!cat quan aquest li recorda els diners que ha donat l'Ajuntament a La Vanguardia

Última actualització Dimarts, 8 d'agost de 2017 18:00 h

El comú es queixava que el diari del Grupo Godó no li havia publicat un article

Els tics típics de la vella política no han pogut ser superats pels abanderats de la nova política. El regidor de Barcelona en Comú, Jaume Asens, ha bloquejat el perfil de Twitter del directe!cat i del seu editor, Joan Puig, després que el comú no acceptés una crítica. La reacció d'Asens, doncs, prova l'autoritarisme i la manca d'autocrítica del món comú.

Tot ha començat amb un tuit del regidor de Barcelona en Comú aquest matí on es queixava que La Vanguardia no li havia deixat publicar un article. Ell mateix explicava: "Llàstima que al diari de Godó no volguessin publicar-la".



Si vols el publiquem al @directe malgrat que quasi no tenim publicitat de l @bcn_ajuntament (quasi vetats) nosaltres no veten a ningú (1) — Joan Puig Cordon (@joanpuig) 8 d’agost de 2017 L'article era una rèplica a un altre de l'ex magistrat Baltasar Garzón sobre els fets del 92, en una operació on es van detenir suposats membres de Terra Lliure i que posteriorment haurien estat torturats. Segons Asens, l'exjutge no explicava tota la veritat. El seu article, que carregava contra el jutge, La Vanguardia no el va voler publicar i ell mateix se'n feia ressò a Twitter.

La Vanguardia rep 2,4 milions d'euros de l'Ajuntament de Barcelona

directe!cat, Joan Puig, ha contestat la piulada d'Asens oferint-li el diari per a publicar l'article. A més, li ha recordat que L'editor del, Joan Puig, ha contestat la piulada d'Asens oferint-li el diari per a publicar l'article. A més, li ha recordat que La Vanguardia ha rebut en campanyes publicitàries 2,4 milions d'euros de l'Ajuntament de Barcelona . Puig l'ha convidat dient que en aquest diari no rebria cap censura. Asens s'ha molestat i ha defensat, de cop, el diari del Grupo Godó dient que no l'havien censurat, contradient-se a si mateix. És quan Puig ha contestat amb la notícia amb les dades del tot aberrants del repartiment de publicitat de l'Ajuntament de Barcelona a la premsa, dades que recullen les sumes de campanyes del 2016, on el Grupo Godó en queda totalment beneficiant, juntament amb El Periódico.

Asens, com García-Albiol

directe!cat i també el perfil de l'editor Joan Puig. De fet, poques diferències hi ha entre la dreta i l'esquerra espanyoles. Sense voler acceptar la realitat i demostrant molt poca mà esquerra política, el regidor de Barcelona ha blocat el perfil deli també el perfil de l'editor Joan Puig. De fet, poques diferències hi ha entre la dreta i l'esquerra espanyoles. Aquests són alguns dels polítics que tenen bloquejat el directe!cat : Ada Colau, Albert Rivera, Xavier García-Albiol, Jordi Cañas i Joan Coscubiela.

