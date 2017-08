Margallo admet que Catalunya està llesta per a la mobilització diària

Última actualització Dimarts, 8 d'agost de 2017 17:00 h

L'exministre d'Afers Exteriors alerta que els catalans estan disposats a defensar el referèndum "cada dia"

José Manuel Garcia Margallo, exministre d'Afers Exteriors i diputat del PP, assenyala que el referèndum independentista que té previst convocar la Generalitat "no és tant un problema", però sí "aquest malestar", que continuarà si no s'aborda la "complexitat" de la situació.

L'exministre d'Exteriors José Manuel García-Margallo ha afirmat aquest dimarts que s'haurà de "fer una oferta" a la societat catalana, en referència a aquells ciutadans que han passat "de l'autonomisme a l'independentisme" i als qui "demanen algun tipus de sortida dialogada per evitar una situació de bloqueig com la que ens trobem".

En una entrevista a Onda Cero, García-Margallo, que creu que amb Catalunya "s'hauria d'haver mogut fitxa abans", ha comentat que ara el diàleg amb el Govern "no és possible" després que "hagi manifestat la seva voluntat de desconnectar absolutament del marc jurídic" i ha defensat que només es pot dur a terme "dins de la llei". D'altra banda, l'exministre ha assenyalat que l'1-O "no pot haver-hi referèndum de cap tipus ni cap altre tipus de desobediència perquè seria una autèntica burla a l'estat de dret".



Aplaudeix la iniciativa del PSOE

L'exministre ha aplaudit la iniciativa del PSOE de crear una comissió per estudiar la reforma del model territorial i s'ha mostrat partidari d'abordar aquesta situació i resoldre-la "amb diàleg dintre la llei". Per Margallo, no es tracta de discutir sobre la unitat i la igualtat entre els espanyols però "sí moltes altres coses", com la llibertat i els drets moderns, el Senat i les competències territorials, ha citat, entre d'altres, com els principis d'un nou model de finançament, "que s'ha quedat vell i és percebut com a injust", segons ha dit, en algunes parts de l'Estat, com per exemple a Catalunya.

Margallo també ha recordat com durant 7 anys Catalunya havia de percebre inversions en infraestructures equivalents al PIB que aportava respecte el PIB espanyol. Per això, ha apostat per un sistema de finançament en què cadascú "sigui responsable de treure els diners que necessiti per finançar despeses que vulgui desenvolupar".



"No pot haver-hi referèndum"

Sobre l'1-O, l'exministre ha dit que "no pot haver-hi referèndum" però ha afegit que "si el malestar segueix i la qüestió catalana no s'aborda en la seva profunditat i complexitat" el xoc entre el govern espanyol i català es mantindrà "cada dia".

